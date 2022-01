Il dopo Vlahovic? Ecco i nomi sull’agenda viola

La Juventus punta forte su Vlahovic già per gennaio

Tuttosport prende in considerazione gli eventuali sostituti di Dusan Vlahovic nel caso in cui il serbo lasciasse la Fiorentina già a gennaio. Sull'agenda viola ci sono diversi nomi annotati. Come quello di Taty Castellanos, classe 1998, stella del New York City, 23 gol e 9 assist nelle 36 partite di questa stagione. Poi c'è Toni Martinez, 24 anni, già seguito prima dell'arrivo di Piatek (il cartellino si aggira sui 20 milioni). Attenzione anche a Divock Origi, 26 anni, in forza al Liverpool con contratto in scadenza. Per cederlo a gennaio i Reds chiedono circa 10 milioni di sterline. Non tramonta la pista che porta ad Arek Milik, ora al Marsiglia. L'ex Napoli non disdegnerebbe di ritornare in Italia. Infine c'è l'usato sicuro rappresentato da Pavoletti.