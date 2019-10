Il dilemma: si può rinunciare sempre all’attaccante?

Oltre che sul Var, La Nazione si concentra anche sulla questione attaccante. Si può sempre rinunciare a un vero numero 9, o se non abbastanza vero almeno di ruolo? E’ questa la domanda che si pone il giornale. Il risultato della partita non premia Montella e dopo sei risultati utili arriva una sconfitta che la Lazio, come da tradizione, sa servire in modo molto velenoso a Firenze. Da ora in poi sarà comunque affrontato con più decisione il tema centravanti, anche per non superusare Chiesa e Ribery. Questione di equilibrio, come sempre.

RIBERY SALTERA’ IL SASSUOLO PER SQUALIFICA