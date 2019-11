Il dilemma di Montella: modulo senza attaccante o fiducia in Vlahovic?

La Nazione si concentra sulla partita di domenica pomeriggio contro il Verona. Il ritorno di Ribery sembra spingere Montella verso il recupero del 3-5-2 schierato ininterrottamente per sette partite, dalla Juventus alla Lazio. Ieri il francese non si è allenato per un leggero stato febbrile, le informazioni che arrivano però sono decisamente ottimistiche per il recupero del giocatore in vista di Verona, anche se come è ovvio l’evoluzione dovrà essere seguita giorno per giorno, a cominciare da oggi. Montella è comunque di fronte a una scelta: tornare al 3-5-2 con Chiesa-Ribery adattati in attacco o innescare un modulo che con Vlahovic e Ribery avanzati lasciando a Chiesa la responsabilità di coprire gran parte della fascia? L’ultima alternativa sarebbe un 4-3-3 con il trio in avanti, ma quale equilibrio potrebbe aggiungere un centrocampo «sperimentale» senza Castrovilli e Pulgar? Benassi sarà sicuramente titolare, per l’altro posto se la giocano Cristoforo e Zurkowski.