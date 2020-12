Il derby della famiglia Prandelli: Cesare allena la Fiorentina, Nicolò prepara il Bologna

Il figlio di Cesare Prandelli, Nicolò, fa il preparatore atletico. I due si sono già affrontati in passato, due anni fa, in un Bologna-Genoa di campionato. Adesso Cesare è tornato alla Fiorentina, mentre Nicolò non si è mosso e monitora ancora le prestazioni dei felsinei con macchinari e dati. Il suo arrivo alla corte rossoblu risale ai tempi di Donadoni, segno che il suo lavoro è molto apprezzato da gestioni diverse. Prima ancora, ha lavorato col padre proprio alla Fiorentina, in Nazionale e al Valencia. Il Natale è stato occasione per riunire la famiglia prima di ragionare da avversari. Quel Bologna-Genoa finì 1-1, ma c’è da scommettere che nessuno dei due, oggi, firmerebbe per lo stesso risultato. Lo scrive La Nazione.

Commisso: “Finché i tifosi saranno con noi non mi pentirò mai di aver comprato la Fiorentina”