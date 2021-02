Il dato: Kouamé è il terzo giocatore più subentrato in Serie A

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si concentra sui giocatori che non partono solitamente dall’inizio, ma che si rivelano pedine importanti a gara in corso. Se Pandev del Genoa ha raggiunto Pellissier (154) nella classifica all-time dell’era dei 3 punti, in questo campionato la fanno da padroni Elmas del Napoli e Akpa Akpro della Lazio, con 15 subentri. Dietro di loro ecco il gigliato Christian Kouamé ed Ebrima Colley del Verona con 14.

Questi e molti altri numeri di Serie A e altre competizioni su Numericalcio