Il dato: ci sono 20′ in cui la Fiorentina non riesce proprio a segnare

Solo due squadre (Juve e Napoli) hanno conquistato più punti della Fiorentina, che ha sensibilmente migliorato la propria produzione offensiva, nelle ultime 6 giornate . Il dato totale, come riporta Roberto Vinciguerra su La Nazione, però, è inferiore rispetto alla 17° giornata dell'anno scorso: dalle 31 reti della stagione 2021-22 (di cui 15 ad opera di Vlahovic) siamo passati alle attuali 21. Le reti subite, invece, sono 22 esattamente come lo scorso anno.

Nel dettaglio

10 gol fatti e subiti nei primi tempi, 11 reti segnate e 12 subite nei secondi tempi. Il quarto d’ora in cui la Fiorentina segna di più è quello all’inizio del secondo tempo (5 reti), mentre quello dove subisce di più è quello iniziale (5 reti). Più della metà dei gol realizzati dai viola (11 su 21) sono arrivati nei primi 19 minuti (6) e dal 90° minuto fino al triplice fischio (5). Dati curiosi la totale assenza di reti segnate fra il 61° e l’80° minuto in stagione e gli 11 gol subiti nei primi 19 minuti di ogni parte di gioco (5 nel primo tempo, 6 nel secondo), oltre le 3 reti subite nei recuperi finali. Tutti i numeri e le statistiche della Serie A e non solo su Numericalcio