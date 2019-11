Il dato: a Cagliari Montella aggancerà Ranieri al 4° posto dei più presenti

Oggi a Cagliari Vincenzo Montella guiderà la Fiorentina per la 174° in gare ufficiali ed aggancerà al 5° posto assoluto in questa particolare graduatoria gigliata Claudio Ranieri, che allenò in riva all’Arno per 4 stagioni dal 1993 al 1997. Questo il dato che riporta La Nazione. L’Aeroplanino occupa il 4° posto assoluto nella classifica delle vittorie in partite ufficiali con 86 incontri vinti, rispetto alle 76 dell’allenatore romano che però portò a casa un campionato di Serie B (1994), Una Coppa Italia (1996) e una Supercoppa Italiana (1996). Montella ha anche perso più volte (49 a 40), ma è tra i tecnici viola quello con più successi in assoluto in campo internazionale della storia gigliata (14 vittorie su 26 in Europa League).