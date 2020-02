Rocco Commisso è diventato presidente della Fiorentina, ma in famiglia il patron viola ha un rivale agguerrito: Vincenzo, figlio del fratello della madre di Commisso, non solo è un tifoso verace della Juventus, ma è pure animatore, a Marina di Gioiosa Ionica in Calabria, di uno dei Club Doc bianconeri più attivi al sud. Vincenzo Femia è pronto a ospitare nella sua seghetterai il pranzo di famiglia: “Non abbiamo ancora battuto mio cugino, dobbiamo riparare. Poi gli offro spaghetti alle vongole, i suoi preferiti. E, ovviamente, una fiorentina al sangue”, si legge su La Gazzetta dello Sport. “Rocco mi ha invitato al Franchi all’andata, ma stavolta soffro sul divano. Mia sorella Anna va spesso a vedere la Fiorentina. Mi sa che il cugino vuole farci cambiare idea, ma non ce la farà. Magari da bambino simpatizzava per la mia Juventus – continua Vincenzo Femia -, ma adesso ha solo occhi per il colore viola, è giusto così. Farà di tutto per portare la squadra in Europa“.