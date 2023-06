Corriere dello Sport: “Fiorentina su un giovane centrocampista neopromosso in A”

Il Corriere dello Sport scrive oggi sulle sue pagine di un giocatore seguito da Lazio, Fiorentina e Sassuolo: Daniel Boloca (LA SCHEDA). Il centrocampista del Frosinone, 24 anni, neopromosso in A, è rumeno con cittadinanza italiana. E’ cresciuto nelle giovanili della Juventus, era finito in Serie D, al Fossano. Il Frosinone ci ha puntato, è un’intuizione del diesse Angelozzi. Grosso lo ha lanciato e ne ha fatto un uomo-chiave della promozione. E’ seguito da vari club, e tra questi secondo il quotidiano c'è anche la Fiorentina. Attenzione alla Lazio però, che in caso di partenza di Marcos Antonio punterebbe forte sul classe '98.