Il Corriere dello Sport: “Castrovilli? Divorzio dal gusto di sconfitta”

"Il fiume di commenti che attraversa il web parla di una città che probabilmente scivolerà sopra questa separazione. Forse anestetizzata dalle altre che hanno riguardato giocatori di talento. Su un punto, però, molti commenti conducono dalla stessa parte: la Fiorentina ha perso un giocatore differente da tanti altri, un giocatore che, anche dopo mesi e mesi tribolati sulla via del recupero, è uno di quelli che possono indirizzare una partita. E su questo è difficile non essere d’accordo. Su Castrovilli i viola avevano costruito tante aspettative appena tre anni fa, a lui era stato consegnato addirittura il 10, sembrava che la Fiorentina potesse essergli costruita intorno. Un divorzio che ha l’amaro gusto della sconfitta per quello che Castrovilli poteva rappresentare".