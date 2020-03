Il Coronavirus rischia di bloccare Commisso: Chiesa, Vlahovic e Nardella lo aspettano

Gli effetti collaterali del Coronavirus rischiano di impattare sempre di più sul calcio italiano, anche sulla Fiorentina. Gli Usa infatti stanno richiamando gli studenti delle Università americane di Firenze, hanno alzato il livello di allerta da 3 a 4 per le regioni maggiormente colpite e American Airlines ha reso noto di aver sospeso fino al 24 aprile tutti i voli da e per Milano dagli aeroporti di New York e Miami. Un problema anche per… Rocco Commisso, che aveva in programma di tornare a Firenze tra una settimana. La sua volontà, scrive il Corriere Fiorentino, è quella di partire, ma ad oggi non c’è una data certa per il suo arrivo. Così come non è da escludere che alla fine, Rocco sia costretto ad annullare il blitz.

Un blitz, secondo il quotidiano, importante perché in agenda ci sono appuntamenti importanti. Con Enrico Chiesa per il rinnovo di Federico, oppure per il prolungamento del contratto di Dusan Vlahovic. Poi c’è il nodo stadio: il bando per i terreni dell’Area Mercafir non convince per niente la proprietà viola ma ad oggi non c’è stata alcuna comunicazione ufficiale sulla rinuncia. Un passo che Rocco vorrebbe fare dopo averne parlato di persona con Nardella.