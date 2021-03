Il commento: “Quella pena per tutti i leoni da tastiera”

“Quella pena per tutti i leoni da tastiera“: è il titolo del commento di Giancarlo Dotto sul Corriere dello Sport in riferimento alle parole rilasciate ieri da Cesare Prandelli. Riportiamo una parte dell’articolo. Il pezzo integrale nel quotidiano in edicola.

Insultato Cesare Prandelli. La sua colpa. Essere Cesare Prandelli. Un uomo dalla sensibilità acuta che si sente soverchiato. Da cosa? Dalle trame di un mondo in cui non trova più uno strapuntino decente. Lascia, dunque, abbandona una storia che lo sta abbandonando. Scrive una bella lettera per raccontarlo. Giusto? Sbagliato? Ammirevole? Deplorevole? Chi sono io, chi siete voi per giudicare? Non vi basta prendere atto di una scelta comunque rispettabile? Cesare sbaglia quando si lascia ferire. La sensibilità è un pregio solo quando sei tu a stabilire da chi farti ferire. Se non se Gandhi, impara da Houdini, in alternativa da Henry (il francese ha deciso di cancellarsi dai social in seguito ad alcuni attacchi, ndr). Limitati a sparire. Il mondo è bello, quando non è avariato.