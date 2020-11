Il commento: “Il Viola Park non diventi il Jurassic Park della comunicazione”

Sul Corriere Dello Sport, a pagina 19, troviamo il commento di Ivan Zazzaroni alle parole di Commisso, che nella giornata di ieri hanno fatto molto discutere soprattutto per l’attacco alla stampa. La risposta arriva in direzione proprio del nuovo Centro Sportivo di Bagno a Ripoli:

Il Viola Park non diventi il Jurassic Park della comunicazione. Rocco dovrebbe portare il nuovo, è un Presidente che si è fatto da solo e ha imbastito delle relazioni importanti, superando ostacoli di ogni genere. Per questo, si legge, è importante non mettere i tifosi contro la carta stampata, errore commesso anche da altri recentemente. […] Rocco torni a far prevalere il cuore sul fegato. In questo momento si distingue chi coltiva tolleranza, serenità e misura.