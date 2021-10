Il commento del Corfio: “Rischioso effetto boomerang”

Il commento del quotidiano sull'uscita a gamba tesa del Presidente viola

Questo un estratto del corsivo di Antonio Montanaro per il Corriere Fiorentino, in edicola questa mattina:

Sgombriamo subito il campo dagli equivoci: Commisso fa bene a chiedere penalizzazioni per quelle società con un rosso da centinaia di milioni di euro. Sono gli stessi club che alzano la posta degli ingaggi (sfruttando vetrine internazionali) e si accaparrano giovani di talento come Vlahovic. Così il gioco è falsato, perché c’è chi rispetta le regole dei bilanci e chi se ne frega.

Fa bene il patron della Fiorentina anche a portare avanti la battaglia contro lo strapotere dei procuratori, moderni signorotti di un calcio tutto business e immagine. Ma per non farsi del male — e per non far del male alla Fiorentina — serve una strategia, servono alleanze. E le uscite di Commisso finora hanno avuto più un effetto distruttivo che costruttivo. Un elemento che emerge clamorosamente anche nella dura presa di posizione sul rinnovo del contratto di Vlahovic, sbagliata nei tempi e nelle conseguenze. (...)