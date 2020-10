Il commento: “Chiesa non si è mai avvicinato ad essere un campione. Non ha ancora un ruolo, come Berna”

“Strana storia, quella di Chiesa. Strana vista da ogni parte. Strana e ingarbugliata, spinosa, scivolosa, una di quelle vicende che non arricchisce nessuno”. Questo il commento del Corriere dello Sport-Stadio. La Juventus ha infatti un esercito di esterni, quasi tutti di qualità superiore a Federico. In più Chiesa al quinto campionato di Serie A non ha ancora un ruolo definitivo. “Se fa l’attaccante segna poco. Se fa l’esterno, segna ancora meno”. Al quotidiano appare strana anche la scelta di Federico di puntare solo sui colori bianconeri, visto che probabilmente nell’anno dell’europeo avrebbe trovato più spazio in un club inglese o spagnolo. Considerato il grandissimo numero di esterni, per giocare avrà bisogno di un doppio salto di qualità che a Firenze non si è mai visto. “È rimasto nella dimensione del giocatore bravo, ha sfiorato ogni tanto quella del giocatore forte, ma mai si è avvicinato a quella del campione”. Vuole vincere, ed è naturale, ma l’esempio di Bernardeschi sicuramente non aiuta. “Come l’altro Federico viola, sta ancora cercando di capire il suo ruolo, Ma Chiesa non si preoccupa dell’esempio. E’ sicuro di sé e dei suoi 7 gol a campionato”

