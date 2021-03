Il commento: “Cesare, chissà come sarebbe finita senza la passione dei tifosi in dad…”

Nell’edizione odierna de La Nazione troviamo un corsivo di Angelo Giorgetti riguardo il delicato addio di Cesare Prandelli. Di seguito vi proponiamo un estratto:

Chissà come sarebbe finita se il calcio fosse stato normale, senza la passione in dad, con i tifosi in presenza negli stadi e nel caso di Prandelli riuniti fisicamente intorno alla sua panchina. (…) Gli stessi tifosi della curva che, nonostante le difficoltà della squadra, hanno dimostrato di aver capito esattamente la situazione. Si sono rivolti all’uomo, non all’allenatore, perché anche se siamo in tempi di passione in dad e giusto ristabilire la forza dei sentimenti. I tifosi hanno parlato di fierezza, non di risultati, che per una volta non sono importanti. E’ più importante che tu sia bene, Cesare.