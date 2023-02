Il caso Amrabat e il centravanti assente: anche la società aiuti Italiano

Il Corriere Fiorentino si sofferma su due elementi che hanno complicato la gestione di Vincenzo Italiano. Perchè il tecnico ha sì difeso la squadra, ma la società non deve lasciarlo da solo. Eppure in questi mesi il tecnico viola ha gestito dei casi non indifferenti. Il primo è quello del centravanti. La Fiorentina si è ritrovata con due attaccanti che non ingranano, ma Pradè ha sottolineato come non sia stato mai cercato un altro attaccante.E poi, Italiano ha dovuto gestire il post Amrabat, con il marocchino quasi in partenza, rimasto grazie alla caparbietà di Commisso. Italiano dovrà risollevare la squadra, ma deve essere agevolato in qualche modo.