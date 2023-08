Castrovilli e Amrabat, 2 gatte da pelare per il centrocampo della Fiorentina. Come verranno gestiti i due?

Il ritorno di Castrovilli si va ad immettere in un centrocampo che contava già l'ingombrante presenza di Amrabat. Il marocchino ancora aspetta la conclusione della trattativa con il Manchester United. E non è stato convocato per la tournèe inglese. Il ritorno di Castrovilli rende la zona mediana del campo un bel rebus ora per i viola. I compagni però, stando al Corriere Dello Sport hanno supportato Castrovilli, e sono pronti a riaccoglierlo a braccia aperte