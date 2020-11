Il cantiere di Iachini: prove di 3-4-3, ma con la Roma servono certezze

Beppe Iachini sta facendo qualche esperimento, ma La Nazione assicura che non vedremo novità, quanto a disposizione in campo, contro la Roma: in una partita tanto delicata, il Mister vuole ancora affidarsi alle sue certezze. Così le prove di un 3-4-3 con Bonaventura o Callejon accanto a Ribery dietro una punta saranno accantonate in favore del “solito” 3-5-2 di partenza, con in più un attacco leggero, formato dal francese e dallo spagnolo. A proposito di spagnoli: Borja Valero sta meglio, e dovrebbe rientrare contro il Parma, prima della prossima sosta Nazionali.

LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA FIORENTINA