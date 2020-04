Il cantautore Pacini: “Alla Fiorentina auguro di vivere sulla cresta dell’onda”

La Nazione ha parlato con Andrea Pacini, cantante di Firenze, che ha raccontato dei propri inizi e ha spiegato: “Alla Fiorentina dedicherei la mia canzone Un salto nel vuoto. Racconta di come la vita dell’artista si un’onda continua tra alti e basiche poi è un po’ la metafora della vita e, ancora di più, di una squadra di calcio. Ecco alla Fiorentina auguro proprio questo: spero che siano maturi i tempi per vivere sulla cresta dell’onda. Come tutti noi, dopo quando questa pandemia”