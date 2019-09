Il campione di biliardo: “Sfido Pulgar. Commisso? Forse si poteva fare qualcosa in più sul mercato”

Su La Nazione troviamo l’intervista a Matteo Gualemi, campione mondiale di biliardo.

Ho letto che Pulgar è appassionato di miliardo, mi hanno chiamato anche i miei amici per farmelo notare. Una sfida tra me e lui? Assolutamente (ride, ndr). Se vuole può scegliere la specialità, anche se penso da buon sudamericano anche lui giocherà i ‘5 birilli’. Magari fosse arrivato a Firenze prima. Ho giocato anche a calcio, proprio nello stesso ruolo di Pulgar, prima nel Galluzzo, poi a Scandicci. Mi avrebbero fatto comodo i suoi consigli. Commisso? Ha riportato entusiasmo. Il suo modo di relazionarsi con i tifosi è straordinario e Barone è coinvolgente. Forse si poteva fare qualcosa in più sul mercato, ma bisogna dargli tempo di lavorare e avere pazienza. Sono sicuro che faranno grandi cose per Firenze.