Il calendario si fa minaccioso, la Fiorentina deve fare bottino pieno col Genoa

La Nazione in edicola oggi osserva che il Genoa, che occupa la penultima posizione in classifica, non è certo l’avversario più in forma da affrontare, ma la Fiorentina non è serena e ha problemi nel superare anche le più piccole difficoltà, soprattutto davanti alla porta avversaria. Ancora una chance a Vlahovic in nome della continuità, sfida nella sfida con Scamacca che fra campionato e coppa è già a quota sei reti e un paragone ingombrante con Ibrahimovic. Il centrocampo, integrato stavolta dai muscoli di Duncan, è chiamato a dare di più, in una partita che, visto il calendario, è assolutamente da vincere.

La probabile formazione: c’è ancora Vlahovic davanti, duello per rimpiazzare Pulgar