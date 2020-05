Il calcio attende un assist… Politico. FIGC e Lega aspettano Conte

Una mano dalla politica, o il campionato non ripartirà. Sembra essere questo, in sostanza, il pensiero nemmeno troppo velato dei dirigenti del pallone nostrano. E sarà Dal Pino, in qualità di Presidente di Lega, a fare visita al Premier Conte: sul piatto un assist decisivo per provare a riprendere e concludere sul campo la stagione. Come riporta il Corriere Dello Sport, il nodo principale è quello legato alla quarantena dei club con eventuali nuove positività, che rischia ora come ora di far saltare tutto il banco.

L’idea è legata al fatto che il Premier, oltre al fattore salute, valuti anche quello economico e di industria calcio, magari rivedendo l’articolo 1 del dpcm datato 21 febbraio. Modificarlo solo per il calcio sarebbe troppo, ma ad esempio lavorare sulla norma che prevede la quarantena solo per gli eventuali contagiati e non per tutto il gruppo potrebbe essere un buon punto di partenza. Gravina intende incontrare Conte entro martedì: il tempo stringe.