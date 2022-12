Il bomber delle amichevoli: così è rinato Ikonè

Il Corriere dello Sport si sofferma anche su Jonathan Ikonè. Il francese è ormai al centro dell'attacco viola, tanto che sembra un giocatore completamente diverso. L'ex Lille ha sofferto, non poco, l'ambientamento in Serie A. Zero gol e difficoltà a dialogare con i compagni. Poi, Italiano ha dimostrato di poter ottenere il meglio anche da lui, trasformandolo in una freccia vera. Adesso segna e incanta, non solo in amichevole. Questi test lasceranno il tempo che trovano, ma le prestazioni di Ikonè rimarranno ben impresse negli occhi di Italiano e non solo.