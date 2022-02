Il bilancio: bene la rotazione con 28 formazioni diverse, male i rigori

Cosa va e cosa non va nella Fiorentina: sotto la lente di ingrandimento rotazioni e rigori

La Nazione elogia la vastità delle rotazioni di Italiano, capace di cambiare gli uomini senza perdere nulla nel rendimento (il suo gioco è assai dispendioso dal punto di vista fisico) e autore di 28 formazioni differenti in 28 partite, ma sottolinea che con tutti questi rigori sbagliati - 4 sugli ultimi 5, a partire dal cucchiaio di Vlahovic contro il Genoa - il rischio è quello di lasciare dei punti preziosi per strada. Hanno giocato anche Terzic e Rosati, i meno impiegati, e c'è stato spazio pure per gli esordi di Bianco e Distefano.