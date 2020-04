Dopo aver dedicato un pensiero alla scomparsa di Alessandro Rialti (LEGGI), la famiglia Della Valle ha voluto dar vita ad un fondo per i famigliari dei sanitari deceduti per il coronavirus. Lo riporta La Nazione, che parla di una donazione di 5 milioni di euro, affidati alla Protezione Civile. “Il loro altruismo e il loro coraggio saranno per sempre un esempio per tutti noi”, recita la nota dei fratelli Diego e Andrea.