Igor, un investimento azzeccato. Duttilità e pragmatismo al servizio di Iachini

Igor non è forse il classico uomo-copertina, ma ha tutto per diventare un leader a Firenze. Un investimento non banale e molto articolato che comporta 1,5 milioni di prestito oneroso più altri sette di riscatto da versare alla SPAL a giugno 2021, più due di bonus. Segno che, evidentemente, la Fiorentina punta forte sul brasiliano per il futuro.

Un brasiliano… europeo, perché gioca senza fronzoli e applica quella praticità che è solitamente estranea a molti suoi connazionali. Affine tecnicamente a Mister Iachini, il ragazzo si è fatto spazio per necessità tecniche e meriti personali, giocando quattro partite su cinque e risultando il migliore all’esordio contro la Juventus. E poi c’è la duttilità, elemento da non sottovalutare: gioca difensore, ma non ha problemi a spostarsi sulla fascia e far vedere che sì, è pur sempre un brasiliano. Uno da Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio.