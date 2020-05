Igor /1: “Non sarà facile abituarsi a giocare senza tifosi. Alla Fiorentina c’è tutto per fare bene”

Il difensore della Fiorentina, Igor, è stato intervistato dal Corriere Fiorentino. Il brasiliano racconta di essere rimasto sempre a Firenze e che gli manca il suo Paese. Capitolo allenamenti: dice che è stato bello ritrovare il campo, “primo passo verso la normalità“. Spera di tornare ad allenarsi insieme ai compagni. La priorità, dice, è la salute, “ma devono esserci le condizioni di sicurezza per farlo per tutti“.

Sta facendo discutere l’idea di restare isolati in caso di nuovo contagio: “Non sarebbe il massimo restare lontani dalla propria famiglia per un periodo lungo, ma se questo servirà a garantire la sicurezza e a intrattenere persone che stanno soffrendo, lo faremo con piacere. Sarebbe una situazione nuova, diversa dai ritiri estivi, ma prima o poi dovremo cominciare ad abituarci alle nuove condizioni di vita per fare sport”.

Si tornerà a giocare senza pubblico: “Il calcio senza pubblico è difficile da immaginare, non sarà facile abituarsi“. Per quanto riguardo Commisso, Igor dice che il presidente e la sua famiglia hanno sempre dimostrato calore nei confronti della squadra. “La sua voglia di crescere è un aiuto fondamentale. Qui alla Fiorentina c’è tutto per fare bene nel prossimo futuro”.

Igor dice che, prima dello stop, la squadra stava andando bene. “Eravamo in crescita, ma non so dove possiamo arrivare“. Per quanto concerne il ruolo, dice che il suo sarebbe centrale di sinistra, ma può adattarsi a più ruoli e questo è un vantaggio. “Di certo – conclude – a Firenze sono stato accolto benissimo, spero di ripagare la fiducia“.