Igor /2: “La maglia viola un punto d’arrivo, la società è solida e ambiziosa. Voglio l’Europa e un trofeo a Firenze”

Igor racconta la difficoltà di vivere in questo limbo. La grande voglia di tornare ad allenarsi con intensità, ma la consapevolezza che per la salute sia giusto rimettersi alle decisioni delle istituzioni. Non nasconde che gli siano mancati il campo e l’adrenalina da gara, le emozioni trasmesse dal calcio. Racconta la difficoltà di non poter fare quelle piccole cose che accompagnano la vita quotidiana. Per questo dice “è stato bellissimo tornare al Centro Sportivo, una sorta di liberazione”. L’emozione di vedere, seppur a distanza, compagni e staff. Questo tempo di pandemia gli ha fatto capire che non si deve perdere tempo ed imparare a godere di quello che si ha, custodendo i veri affetti. Per la ripresa si dice convinto che ogni Paese necessita di regole specifiche e che l’Italia abbia dovuto affrontare molte criticità, così come la situazione brasiliana non è affatto facile. Per questo invita i connazionali a tenere alta la guardia. Ed elogia chi come Dunga è sceso in campo per aiutare chi è in difficoltà economica, ricordando la natura generosa del suo popolo.

Il dialogo con la società e il rapporto con Commisso

Lo definisce un dialogo costruttivo, con i i capitani Pezzella e Badelj ad occiparsi della riduzione degli stipendi, per trovare soluzioni che vantaggiose per tutti. Per il presidente Commisso spende parole d”elogio: “una persona incredibile che ha saputo dimostrarci la la sua vicinanza”. Descrive il patron viola come un presidente vulcanico e affettuoso, che tiene tantissimo alla famiglia viola, ai calciatori come a tutti i dipendenti.

La Fiorentina: un punto di arrivo