Igor/1: “In campo rappresento Firenze, lotto per l’orgoglio dei tifosi. Obiettivi? Dobbiamo salvarci, poi…”

Se di Igor c’è una caratteristica che fin dal suo arrivo è parsa chiara, è la concentrazione. Un atteggiamento che per quanto possibile traspare anche dalle risposte che il difensore brasiliano ha dato durante l’intervista su Stadio in edicola oggi, in cui ha parlato anzitutto di sé e degli obiettivi personali e di squadra che lo attendono: «Dobbiamo salvarci», ha detto senza mezzi termini, «e la gara con l’Udinese è rischiosissima». Ma Igor non nasconde che nel medio termine sogna l’Europa League: ha detto di essere ambizioso, anche se è importante pensare ad un passo per volta.

Dopo aver chiarito i legittimi dubbi sulla sua posizione preferita (ha detto di vedersi meglio come centrale, ma di essere «pronto a qualsiasi cosa») ha confessato che in futuro vorrebbe tornare in Brasile per andare a giocare al San Paolo o al Cruzeiro, ma soltanto a fine carriera, per chiudere l’avventura nel professionismo. Durante l’intervista Igor ha speso anche parole molto belle nei confronti della città, in cui peraltro si muove in bicicletta: «Io, ogni volta che scendo in campo con questa maglia, rappresento la città, rappresento Firenze», ha detto. «Devo lottare per l’onore e l’orgoglio di questa gente. Sempre».