Ieri giorno libero per la truppa di Iachini, oggi si torna in campo al Centro Sportivo

Domenica di riposo e senza partite, purtroppo una realtà in questi ultimi mesi. Anche ieri per la Fiorentina giornata libera che ha permesso ad alcuni dei giocatori di Iachini di godersi la tranquillità con i propri congiunti. È stato il caso di Castrovilli, ma anche del portiere Terracciano, che ha fatto visita a San Gimignano. Come loro anche Agudelo e Lirola. Oggi, come si legge sul Corriere Dello Sport, si torna in campo al Centro Sportivo per riprendere con la settimana di lavoro. Anche perché il tempo stringe e la gara con il Brescia non è più così lontana: obiettivo ritrovare intensità, intesa e ritmo.