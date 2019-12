Idea Dabo per la Spal, Farias nome nuovo per l’attacco gigliato

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, in caso di partenza di Kurtic la Spal avrebbe messo gli occhi su Bryan Dabo (che ha richieste anche in Francia). Il mediano francese della Fiorentina, separato in casa con mister Montella, sarebbe un obiettivo concreto per il centrocampo dei ferraresi. In entrata invece da segnalare l’interessamento dei gigliati per Diego Farias, un jolly d’attacco che Iachini conosce molto bene. Il Lecce è restio a lasciarlo andare, soprattutto durante il mercato di gennaio, nei prossimi giorni sono attese novità.