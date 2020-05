Ibrahimovic, il futuro al Milan torna in bilico: Rangnick non vuole primedonne

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport si parla del futuro di Zlatan Ibrahimovic (SCHEDA). Lo svedese proverà a chiudere la stagione in bellezza, poi discuterà del futuro con Gazidis. Il cammino sulla carta potrebbe proseguire anche se al Milan arrivasse Rangnick: né lui né lo svedese avrebbero posto veti reciproci. I fatti però dicono altro, e cioè che l’ex Lipsia è abituato a lavorare con i giovani e senza primedonne. Il precedente di Raul, stella ultratrentenne allenata nel 2011 allo Schalke, insegna: la convivenza iniziò col botto (semifinale di Champions e vittoria in Coppa di Germania) ma si chiuse male. Allo spagnolo bastarono pochi mesi per bollare come insopportabili i metodi di Rangnick, che lo accusò di spendersi poco per la causa mostrando in spogliatoio alcuni dati sul suo rendimento. Che futuro avrebbe il 39enne Ibra in un contesto simile?