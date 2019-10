Ibra e De Rossi, ne riparliamo a gennaio?

Tutto nasce la scorsa estate, quando Rocco Commisso atterra sul pianeta viola. Circolano i primi nomi del mercato, fra cui Daniele De Rossi, poi finito al Boca Juniors ma accarezzato dall’idea di passare alla Fiorentina. E Ibrahimovic? Solo una suggestione? A gennaio sarà libero di trovare una nuova casa (l’MLS si fermerà come di consueto). Lo svedese sarebbe un colpo alla Ribery, gol ed entrate economiche, e farà di tutto per tornare in Italia. Pradè ha smentito l’interesse (QUI la frase sibillina), ma le cose potrebbero cambiare. E potrebbero cambiare anche per l’ex capitano della Roma, che pare in rottura col Boca per via di infortuni e politica interna al club, e che sarebbe un innesto di quantità e carisma per la rosa di Montella. Con l’inizio del nuovo anno, si tornerà a parlarne. E chissà che qualche sogno non si realizzi. Lo scrive La Nazione.