Iachini a caccia di un bomber, il preferito resta lo stesso. Rebus Vlahovic

Sul futuro dell’attacco viola regnano ancora molti dubbi. L’unica certezza è che analizzando i numeri della passata stagione, un finalizzatore è necessario per fare il salto di qualità. Stando a quanto viene riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio, l’obiettivo in cima alla lista è sempre il solito, Krzysztof Piatek. L’ex Milan è una scelta precisa di Beppe Iachini che ritiene il polacco particolarmente idoneo per finalizzare il gioco di marca viola, ma l’Hertha Berlino ha intravisto l’affare e non si accontenta. Se Belotti è incedibile e quindi per adesso inarrivabile, un discorso a parte meritano sicuramente Mandzukic ed Eder. Il primo “è la tentazione di un Ribery-bis”, ma il periodo di inattività trascorso è più di un freno (ma occhio all’interesse di una big del calcio italiano). Eder, invece, è una scommessa del rilancio, ma anche per l’italo brasiliano devono andare all’incastro più elementi. Inoltre la Fiorentina adesso si trova davanti ad un bivio per quello che riguarda la situazione relativa a Vlahovic. Il serbo è richiestissimo da Juric, che lo vorrebbe al centro dell’attacco degli scaligeri per la prossima stagione. I viola devono decidere, e devono farlo in fretta: meglio mandarlo a giocare, garantendo al ragazzo una maglia da titolare, o farlo restare, consapevole di dover “sgomitare” per prendersi spazio dal primo minuto. A prescindere da quello che sarà il futuro del classe 2000, Iachini vuole un bomber e allora la questione Vlahovic si sbloccherà solo quando l’obiettivo sarà raggiunto. (LE SCHEDE DI TUTTI GLI OBIETTIVI DELLA FIORENTINA LE TROVI SU TUTTITALENTI.COM)

