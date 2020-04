Se come sembra Iachini

Lirola a destra e Dalbert a sinistra. Lo spagnolo è stato uno degli acquisti più onerosi del mercato estivo (12 milioni più bonus), mentre il brasiliano è finito nello scambio di prestiti con Biraghi all’Inter, per il presente, ma anche per la costruzione della squadra, nell’immediato futuro. Lo fa il Corriere dello Sport – Stadio che sottolinea l’appuntamento fisso nella lettura delle formazioni:a destra ea sinistra. Lo spagnolo è stato uno degli acquisti più onerosi del mercato estivo (12 milioni più bonus), mentre il brasiliano è finito nello scambio di prestiti conall’Inter, con la società viola chiamata a fare valutazioni precise, a breve

Lirola è destinato ad essere uno dei punti di riferimento della “nuova” Fiorentina, al di là di modulo e mercato. Il cambio di passo con Iachini in panchina è stato un bel segnale, dopo una prima parte di stagione in cui era finito ai margini delle scelte dell’ex tecnico viola Montella. Le sette partite del girone di ritorno – e il gol all’Atalanta in Coppa Italia – hanno rimesso a posto le cose: il suo score recita 23 presenze e 2 assist in campionato, più 4 gare e una rete in Coppa Italia. Lirola, classe 1997 come Dragowski, Milenkovic, Castrovilli e Chiesa, forma la struttura “ossea” della Fiorentina. Il d

iscorso è diverso per Dalbert. Il brasiliano ha superato le difficoltà iniziali, guadagnando credibilità sulla corsia mancina. Rendimento impreziosito dai 6 assist serviti in 23 turni di campionato: manna dal cielo per gli attaccanti. Il 27enne, tuttavia, resta di proprietà dell’Inter: il nodo sta tutto lì. La Fiorentina a gennaio si è cautelata con l’arrivo di Igor, in difesa, ma niente è stato ancora deciso su Dalbert. Quando i tempi lo consentiranno, i dirigenti delle due società si ritroveranno per ridiscutere quanto stabilito lo scorso agosto.

si affiderà ancora alal momento della ripartenza, si pone il problema delle corsie laterali;