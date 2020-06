Iachini sgomita coi fantasmi, un’estate a caccia della conferma

Obiettivo: rimanere sulla panchina della Fiorentina. Il Corriere Fiorentino traccia i confini dell’impresa che Beppe Iachini vuole intraprendere. In nove partite ha salvato la scialuppa di Montella da un naufragio certo, e adesso guarda avanti, dopo essere stato malato (lievemente) e dopo aver incassato la fiducia relativa della dirigenza. “Iachini è il nostro Mister, ma vediamo come va”, in sostanza. Niente che però non sia nelle mani del tecnico ascolano: se il suo rendimento convincerà, allora verrà confermato. Una salvezza tranquilla potrebbe non bastare, specie se, una volta ottenuta, il gruppo si rilasserà: sarebbe una sentenza per le ambizioni di Iachini, che dovrà spingersi be oltre la sua specialità, ovvero salvare la squadra.

E in caso di addio, chi siederà sulla panchina viola? I fantasmi che insidiano Iachini sono quelli dei giovani Juric e De Zerbi, dei profili internazionali Blanc ed Emery, del portoghese Jardim, che suggestiona per l’assonanza lusitana con Sousa. Poco più di un sogno, invece, Luciano Spalletti.