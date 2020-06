Iachini sfida il Brescia con un Ribery… da Dieci. Le condizioni della rosa

Beppe Iachini non vuole concedere sconti al Brescia, sua ex squadra, e ha aumentato i giri del motore della sua Fiorentina. La Nazione scrive che Caceres è tornato a pieno regime, partitella completa sia per il Pelado sia per Ribery, pronto a vestire i panni del trequartista per allungare il proprio minutaggio. Gli unici assenti per il momento sono Milenkovic (lavoro differenziato) e Kouame, sulla via del recupero: dall’inizio della prossima settimana il nuovo numero 9 della Fiorentina tornerà in gruppo.