Iachini, servono “spalle larghe”. E in tanti tornano a disposizione

La sosta del campionato amplifica dubbi e perplessità, e la Fiorentina si lascia alle spalle due settimane di strascichi: l’addio pesante di Chiesa, i primi interrogativi sul futuro della panchina e qualche equivoco sul modulo tattico. Come scrive il Corriere Fiorentino, Beppe Iachini dovrà avere le spalle larghe per non dare peso alle critiche che gli sono piovute addosso. In compenso, il tecnico viola recupera gli acciaccati: Pezzella, Ribery e Castrovilli sono tornati disponibili mentre Borja Valero ancora resta ai box. Tra i convocati ci sono anche il nuovo difensore Martinez Quarta e Pulgar che ha superato il Coronavirus. A entrambi Iachini darà spazio nelle prossime partite, ma già oggi dovrà riscattare la sconfitta contro la Samp che fece arrabbiare Rocco Commisso che sarà in tribuna.

PROBABILE FORMAZIONE: UNICO DUBBIO IN ATTACCO, QUALE PARTNER PER RIBERY?