Iachini se la gioca fino in fondo: stasera dentro i migliori per far tentennare Rocco

Ormai l’addio di Iachini a fine stagione è nell’aria, ma anche un solo, piccolo spiraglio basta al tecnico ascolano per credere nella riconferma, e allora questa sera contro l’Inter nessun esperimento, ma dentro gli undici più adatti a fare una grande partita. Con l’eccezione di Dragowski, bloccato da dolori alla schiena: giocherà Terracciano, che ha vinto cinque partite sulle sei giocate in stagione, e in panchina ci sarà per la prima volta il Primavera Chiorra. Per il resto, la formazione sarà guidata da Ribery, che proverà a rivivere la notte da star risalente a settembre contro il Milan, e dall’ex rossonero Cutrone, che sa come si segna all’Inter.

LA PROBABILE FORMAZIONE: ECCO GLI UNDICI CHE LA FIORENTINA DOVREBBE SCHIERARE