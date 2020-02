Iachini ritrova Duncan, nuova linfa a centrocampo

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, Alfred Duncan è vicino al pieno recupero. Il centrocampista ghanese, da quando è arrivato, non ha potuto allenarsi con il resto della squadra al 100%. La precauzione ha prevalso, ma da oggi le cose cambiano. L’isolamento forzato è agli sgoccioli. Come confermato da Iachini e da Pradè, è possibile un suo esordio a gara in corso contro la Sampdoria già domenica prossima a Genova. Il ragazzo scalpita per mettere il suo mancino a disposizione della squadra. Duncan può essere la pedina giusta per rilanciare lo spento centrocampo gigliato, un mix esplosivo di corsa e tecnica. Quantità abbinata a qualità, in una mediana che necessita tremendamente ricambi. Iachini lo conosce bene già dai tempi di Sassuolo e lo aspetta, pronto a regalargli una maglia quando le condizioni fisiche lo permetteranno.