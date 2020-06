Iachini rimette in piedi la difesa. E Ribery? E’ tra i grandi dubbi di Iachini per il 22/06

Sulle pagine di Stadio troviamo anche l’analisi tattica riguardante la Fiorentina che tornerà in campo il 22 giugno contro il Brescia. Il marchio di fabbrica di Iachini è il 3-5-2: logica vuole che riparta da lì, ma 12 partite in 40 giorni costringeranno il tecnico a variare schemi e interpreti. In difesa si parte dalle certezze Milenkovic, Pezzella e Caceres: nelle formazioni schierate fino ad ora da Iachini, squalifiche e infortuni permettendo, ci sono sempre stati.

Da lunedì, con ogni probabilità, Caceres rientrerà a tutti gli effetti a far parte del gruppo dopo aver svolto più giorni di allenamenti personalizzati in base al protocollo riservato ai calciatori colpiti da coronavirus. Come il difensore uruguaiano nella seconda “mandata” che ha coinvolto la Fiorentina e come in precedenza Pezzella sempre per lo stesso motivo.

Lo spostamento in avanti della ripartenza ha permesso ai due sudamericani di recuperare e non è un problema se Caceres il recupero lo sta ultimando: entrambi vogliono essere i punti di riferimento che sono stati finora. E Ribery? La tentazione di puntare su di lui dall’inizio fin dalla gara contro il Brescia è forte ma è possibile che il tecnico possa ripartire dalla certezze degli undici prima dello stop quando i protagonisti offensivi del 3-5-2 furono Chiesa e Vlahovic. E’ uno dei grandi dubbi che Iachini è chiamato a sciogliere.