Un Callejon in più per servire Ribery e Kouamé

Su La Repubblica questa mattina si legge di un Beppe Iachini pronto a riscattarsi assieme al proprio gruppo fin dalla prossima gara contro l’Udinese. Il tecnico viola per la sfida potrebbe affidarsi dal primo minuto a José Callejon, il quale, avvicinato alla porta e allo stesso Ribery, potrebbe dare un buon apporto in fase di costruzione, fantasia e finalizzazione. Secondo il quotidiano inoltre, contro i friulani sarà Kouamé a riprendersi il posto da centravanti dopo la chance data a Vlahovic contro lo Spezia. A centrocampo invece dovrebbe rientrare tra i titolari anche Erik Pulgar. Con il cileno in campo Iachini potrebbe avanzare sia Castrovilli che Amrabat.