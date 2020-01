Iachini poco coraggioso, viola senza gambe e idee. Fiorentina nella terra di nessuno

Alla fine il bicchiere è mezzo vuoto per il Genoa. Così La Gazzetta dello Sport analizza il match del Franchi, che consente ai rossoblu di agganciare Brescia e Spal sul fondo della classifica, mentre la Fiorentina dopo le imprese contro Atalanta e Napoli torna nella sua versione meno convincente. Poche idee, poche gambe, poca incisività in fase conclusiva. Un passo indietro per una Fiorentina che comunque centra il quinto risultato utile consecutivo ma non si avvicina alla zona Europa ma resta nella terra di nessuno. Forse – scrive la rosea – nella ripresa Iachini poteva tentare qualche cambio più coraggioso, magari provando le tre punte invece di sostituire Cutrone con Vlahovic: il percorso di crescita passa anche da formule tattiche più offensive.