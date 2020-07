Iachini-Juric, presente contro futuro? Beppe vuole togliersi una soddisfazione

Sono passati 182 giorni (in mezzo c’è stato anche il lockdown) dall’ultima vittoria della Fiorentina al Franchi. Dopo sei mesi e l’1-0 del 12 gennaio con la Spal è arrivato il momento di spezzare il digiuno – scrive il Corriere Fiorentino – per togliersi di dosso paure e preoccupazioni una volta per tutte e iniziare a programmare il futuro. Sì, perché anche quest’annata è da mandare in archivio alla svelta e deve servire da lezione per non incappare nuovamente in certi errori per aprire un nuovo ciclo. Un ciclo che non vedrà Beppe Iachini alla guida della squadra, perché per riportare la Fiorentina in Europa la dirigenza vuol puntare su un volto nuovo. Ivan Juric per esempio, profilo che piace molto a Joe Barone e Daniele Pradè, anche se il tecnico viola è concentrato sul presente e non pensa a chi può “rubargli” la panchina. Presente e futuro, Beppe vuole togliersi una soddisfazione, e restare aggrappato ancora alla panchina viola.