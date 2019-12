Iachini, i quattro fattori che hanno convinto Barone e Pradè. Ma decide Commisso

Così scrive La Gazzetta dello Sport: “Iachini ha buone motivazioni che hanno portato a Barone e Pradè a puntare su di lui: 1) il passato nella Fiorentina e quindi una grande conoscenza di tutto il pianeta viola; 2) il fatto che abbia già affrontato situazioni delicate di classifica dimostrando di sapersi destreggiare bene nella lotta per la salvezza; 3) il fatto di essere un allenatore che sa trasmettere la necessaria grinta (qualità che sta particolarmente a cuore a Commisso) alle sue squadre e 4) la convinzione espressa a Barone e Pradè che l’attuale gruppo viola abbia tutte le carte in regola per disputare un campionato tranquillo. Naturalmente ora l’ultima parola spetta a Rocco Commisso. Ieri sono arrivate dagli Stati Uniti voci che volevano il magnate americano interessato anche a qualche opzione di livello internazionale. Erano stati individuati anche alcuni nomi. Da Blanc, a Pochettino; da Emery a Marcellino. Tecnici di prestigio che in questo momento sono liberi. Era stato anche ipotizzato un canale diretto di comunicazione tra Ribery e Blanc. Ma i tempi sono troppo stretti per impostare una trattativa seria con figure che vorrebbero precise garanzie anche sul potenziamento della squadra”.