Iachini: giro di telefonate per un primo contatto con i giocatori

Giuseppe Iachini sarà presentato in conferenza stampa sabato 28 dicembre. Domenica 29 dirigerà il primo allenamento. Il 6 gennaio alle 12.30 debutterà nel derby dell’Appennino contro il Bologna al Dall’Ara. Come si legge su La Nazione, il nuovo allenatore viola ha cominciato il suo giro di telefonate per un primo contatto con i giocatori e ha già bene in mente le prime parole da pronunciare per ricaricare un gruppo che ha conquistato solo due punti nelle ultime sette partite di campionato.