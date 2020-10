Iachini ed una difesa da ricostruire, in attesa di Pezzella e Quarta

Come riportato da Il Corriere Fiorentino questa mattina, la solidità difensiva è sempre stata uno dei punti di forza di mister Iachini. Tuttavia in questo inizio di campionato i numeri parlano chiaro, 6 gol subiti in 3 gare, decisamente troppo per una squadra con ambizioni. Risulta necessario invertire il trend per ritrovare le sicurezze perdute e tornare alla vittoria. Iachini aspetta con grande trepidazione il ritorno di capitan Pezzella, leader e perno difensivo, mentre è incuriosito dal nuovo acquisto Martinez Quarta. L’argentino è atteso a Firenze dopo la sosta delle nazionali.

