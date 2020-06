Iachini e la tentazione Ribery. Già con il Brescia dal 1′?

Beppe Iachini ci pensa, perché i segnali dentro e fuori dal campo sono arrivati in maniera prepotente. Franck Ribery sta tornando e come scrive il Corriere dello Sport – Stadio, a sette giorni dalla sfida con il Brescia il tecnico viola è stuzzicato dall’idea di schierare il francese. L’ex Bayern sarà il grande dilemma della settimana che porta alla ripresa del campionato. La Fiorentina senza di lui ha smarrito idee di gioco, gol e soluzioni offensive: per questo Iachini vorrebbe dare minuti al suo leader nonostante i dubbi sulla tenuta fisica. La sua condizione è però il crescita continua e la tentazione di schierarlo subito dal 1′ affascina. Il francese andrà comunque gestito, anche per quando Vlahovic e Chiesa non ci saranno (i due sono in diffida e dunque a rischio squalifica).