Iachini è in confusione, serve la scossa dei leader per risollevare la Fiorentina

E’ il momento più delicato da quando Commisso è presidente della Fiorentina. Una stagione fa la salvezza arrivò all’ultima gara. Il cambio di proprietà ha scatenato estusiasmo, ma oggi contro il Parma serviranno comunque punti per risollevare un gruppo disorientato e in confusione. Ecco quanto troviamo nell’edizione odierna di La Repubblica Firenze. In confusione, oltre al gruppo, però sembra essere lo stesso Iachini che cita due errori individuali per giustificare la pesantissima sconfitta col Sassuolo (“MAI VISTO UN ALLENATORE CHE ACCUSA UN GIOCATORE DOPO UN 3-1”), e che lascia in panchina un acquisto da 18 milioni come Cutrone quando l’altro suo attaccante, Vlahovic, ha rimediato una squalifica. Quello che succederà al termine della stagione è ancora un rebus, ma adesso per uscire da questo momento di difficoltà la Fiorentina ha bisogno più che mai dei suoi leader. Federico Chiesa deve battere un colpo. L’attaccante viola non segna da quattro gare di fila e per trovare le sue ultime due realizzazione dobbiamo tornare indietro fino a Febbraio, nella vittoria esterna contro la Sampdoria. L’ultimo successo, tra l’altro, della squadra di Iachini. Poi prestazioni sotto tono, una lucidità svanita e una concretezza sotto porta tutt’altro che trovata, errori gravi e pesanti contro Brescia e Sassuolo. Iachini l’ha schierato a tutta fascia, esterno quasi isolato. Oppure come falso nove. La confusione del tecnico sicuramente non aiuta, ma da Chiesa, dal valore di mercato di oltre 70 milioni, è lecito attendersi molto di più, anche e soprattutto dal punto di vista caratteriale. La scossa, infatti, deve arrivare dai giocatori di maggior talento, che possono trascinare il resto dei compagni. Come Castrovilli, tornato sulla terra al termine di una prestazione molto negativa (per usare un eufemismo) dopo mesi che lo avevano lanciato al centro dei desideri dei top club. Castrovilli è presente e futuro della Fiorentina e una partita storta ci può stare. Il suo talento, però, è troppo prezioso per trascinare i viola fuori da una zona che inizia a farsi pericolosa.